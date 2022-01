Chi è Gianluca Cofone, il ‘nano’ più seguito sui social? (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Ecco chi è Gianluca Cofone, il ‘nano’ più seguito sui social Gianluca Cofone è un giovane ragazzo di 28 anni originario di Chieri, da un po’ è il ‘nano’ più seguito sui social. Per via della sua fisicità ha dovuto affrontare non poche difficoltà e pregiudizi, oggi però in moltissimi lo amano e gli manifestano affetto e supporto. Da poco è approdato al cinema nel film Chi ha incastrato Babbo Natale di Alessandro Siani, al fianco di importanti personaggi del mondo dello spettacolo. Per lui è stata un’immensa emozione, nonostante non fosse la prima volta che recitava sul grande schermo. In una recente intervista concessa a La Stampa ha rivelato: “Ho già debuttato sul grande schermo, ma mai prima d’ora avevo ricoperto un ... Leggi su nonsolo.tv (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Ecco chi è, ilpiùsuiè un giovane ragazzo di 28 anni originario di Chieri, da un po’ è ilpiùsui. Per via della sua fisicità ha dovuto affrontare non poche difficoltà e pregiudizi, oggi però in moltissimi lo amano e gli manifestano affetto e supporto. Da poco è approdato al cinema nel film Chi ha incastrato Babbo Natale di Alessandro Siani, al fianco di importanti personaggi del mondo dello spettacolo. Per lui è stata un’immensa emozione, nonostante non fosse la prima volta che recitava sul grande schermo. In una recente intervista concessa a La Stampa ha rivelato: “Ho già debuttato sul grande schermo, ma mai prima d’ora avevo ricoperto un ...

Advertising

CorriereUmbria : Gianluca Cofone, chi è: dalle odiose battute sulla sua altezza, al successo nel mondo del cinema #cinema #attore… - Lilylauu : @_GianLuca_ Non ce l'ho fatta, ho faticato tantissimo a finirlo, mi ha infastidita in molti punti. Ma chi era con m… - animaleuropeRMP : @gianluca_basini @gred_vet @mvetto Ancora con Montagnier? Che è completamente rincoglionito, poraccio, non lo vedet… - hells___kitchen : @carolgiurla Cicciobello unto non è inoculato, come lui stesso ha affermato, eppure si permette di minacciare chi c… -