Australian Open 2022, Felix Auger-Aliassime: “Posso giocarmela con i migliori” (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Ci è andato davvero vicino ad un’impresa che sarebbe stata eccezionale ed impronosticabile. Sul più bello però si è spenta la lampadina e, alla lunga, è venuto fuori il giocatore con più esperienza. Felix Auger-Aliassime esce di scena ai quarti di finale degli Australian Open 2022, battuto dopo cinque lunghissimi set da Daniil Medvedev. Le parole del canadese in conferenza stampa riportate da Ubitennis: “Ho sempre creduto di poter giocare come ho fatto stasera. La grande differenza è proprio lì, fra sapere di poterlo fare e farlo, arrivando ad un punto dalla vittoria. Quello del tennis è un mondo competitivo, quindi penso di aver mandato un messaggio agli altri giocatori, e cioè che sono pronto a misurarmi con i migliori. Lascerò l’Australia a testa alta e affronterò ... Leggi su oasport (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Ci è andato davvero vicino ad un’impresa che sarebbe stata eccezionale ed impronosticabile. Sul più bello però si è spenta la lampadina e, alla lunga, è venuto fuori il giocatore con più esperienza.esce di scena ai quarti di finale degli, battuto dopo cinque lunghissimi set da Daniil Medvedev. Le parole del canadese in conferenza stampa riportate da Ubitennis: “Ho sempre creduto di poter giocare come ho fatto stasera. La grande differenza è proprio lì, fra sapere di poterlo fare e farlo, arrivando ad un punto dalla vittoria. Quello del tennis è un mondo competitivo, quindi penso di aver mandato un messaggio agli altri giocatori, e cioè che sono pronto a misurarmi con i. Lascerò l’Australia a testa alta e affronterò ...

