Alessandro geloso di Sophie al GF Vip: è polemica sul suo modo di vestire (Di mercoledì 26 gennaio 2022) In queste ore, Alessandro Basciano si è reso protagonista di una sorta di scenata di gelosia nei confronti di Sophie Codegoni. La giovane si stava cimentando in un po’ di attività fisica nel giardino della casa del Grande Fratello Vip. Il suo abbigliamento, però, è stato reputato non adatto dall’ex volto di Uomini e Donne. Scopriamo, dunque, che cosa è successo. La scenata di gelosia di Alessandro verso Sophie Tra Alessandro e Sophie la relazione sta procedendo tra alti e bassi. I due sembrano molto presi l’uno dall’altra, tuttavia, non mancano discussioni spesso molto accese. Stavolta, ad innescare la miccia tra i due è stata la gelosia. Sophie si stava cimentando nell’attività fisica con Federica Calemme. In particolar modo, le due stavano facendo ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 26 gennaio 2022) In queste ore,Basciano si è reso protagonista di una sorta di scenata di gelosia nei confronti diCodegoni. La giovane si stava cimentando in un po’ di attività fisica nel giardino della casa del Grande Fratello Vip. Il suo abbigliamento, però, è stato reputato non adatto dall’ex volto di Uomini e Donne. Scopriamo, dunque, che cosa è successo. La scenata di gelosia diversoTrala relazione sta procedendo tra alti e bassi. I due sembrano molto presi l’uno dall’altra, tuttavia, non mancano discussioni spesso molto accese. Stavolta, ad innescare la miccia tra i due è stata la gelosia.si stava cimentando nell’attività fisica con Federica Calemme. In particolar, le due stavano facendo ...

Advertising

humkic_ilma : Beh se qui lui non ha capito che lei é gelosa di Soledad e che la nomination gliel'ha fatta per la battuta di Sonia… - VanessaLoveme : #GFVIP Io non ho parole! Jessica adesso sta diffondendo la voce che Barù è geloso di lei perchè all'inizio voleva A… - gfcfq8t25r : @casati_i si ma barù è comunque geloso, prima alessandro ha abbracciato jess e ha fatto cadere la roba del bigliardo - Caffela50289063 : RT @everythingcanc2: Abbiamo tante volte accusato Alessandro di esser geloso e di stare accanto a Jess per le clip in puntata, quando in re… - everythingcanc2 : Abbiamo tante volte accusato Alessandro di esser geloso e di stare accanto a Jess per le clip in puntata, quando in… -