Aldo Montano e il retroscena su Alex Belli | “Io faccio il 23 % di share”

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) Fermi tutti perchè qui passiamo dal “Ioil 22 % anche senza i Rodriguez” a “io con il mio game valgo il 23% di”. Clamoroso, davvero clamoroso ma sicuramente vero, visto chenon avrebbe nessun motivi per mentire. Ora, il nostro carone, sa bene cosa significa questa frase di, dire che non ha idea del senso, ecco non è magari totalmente vero, ma durante la sua intervista per casa Chi, ha confermato quello che era un po’ il sentore di noi altri. Il man infatti, è convinto che il merito degli ascolti del Grande Fratello VIP 6, in forte ascesa durante gli ultimi teatrici che ilci ha regalato, sia anche merito suo ( o forse l’attore è convinto che sia totalmente merito suo). Non ha tutti i torti, sia chiaro. ...