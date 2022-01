Verso il Quirinale: dopo le ‘annunciate’ schede bianche di ieri, oggi dalle 15 si torna a votare alla Camera per il secondo scrutinio (Di martedì 25 gennaio 2022) Come previsto, con 672 bianche e qualche decina di voti ‘buttati la’ (c’è chi ha votato persino Amadeus e Signorini!), ieri alla Camera si è tenuto il primo scrutinio per l’elezione del nuovo Presidente della Repubblica. oggi dalle 15 si replica, dando la possibilità di votare – come ieri – ai senatori che per motivi di salute hanno diritto di precedenza. Quindi seguirà la vera e propria sessione di voto la cui durata dovrebbe concludersi intorno alle ore 15.58. La seconda chiamata terminerà invece intorno alle ore 17.43 mentre, quella riservata ai 58 delegati regionali, dovrebbe concludersi vedo le 17.52. Infine la tranche finale… Max L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di martedì 25 gennaio 2022) Come previsto, con 672e qualche decina di voti ‘buttati la’ (c’è chi ha votato persino Amadeus e Signorini!),si è tenuto il primoper l’elezione del nuovo Presidente della Repubblica.15 si replica, dando la possibilità di– come– ai senatori che per motivi di salute hanno diritto di precedenza. Quindi seguirà la vera e propria sessione di voto la cui durata dovrebbe concludersi intorno alle ore 15.58. La seconda chiamata terminerà invece intorno alle ore 17.43 mentre, quella riservata ai 58 delegati regionali, dovrebbe concludersi vedo le 17.52. Infine la tranche finale… Max L'articolo proviene da Italia Sera.

