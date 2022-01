Ultime Notizie Roma del 25-01-2022 ore 14:10 (Di martedì 25 gennaio 2022) Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio un dodicenne sarebbe stato insultato presa a calci colpito da sputi perché ebreo da due ragazzine di 15 anni in un parco dei Campiglia Marittima Livorno Il fatto secondo quanto riportato sulla pagina Facebook del comune di Campiglia è accaduto domenica pomeriggio al parco Altobelli Venturina Terme Cambiamo argomento e il colle in primo piano le prossime ore decisive Ma com’è il rischio che la partita sul Quirinale notano gli osservatori politici si arricchì e soprattutto che ho mancato accordo sul trasloco del premier Mario Draghi al Colle metà rischio Al legislatore porti alle elezioni anticipate un timore che serpeggia tra i partiti dopo le 672 schede bianche della prima Chiama ieri se non c’è il buio anche la seconda votazione per la presidenza della repubblica oggi ... Leggi su romadailynews (Di martedì 25 gennaio 2022)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio un dodicenne sarebbe stato insultato presa a calci colpito da sputi perché ebreo da due ragazzine di 15 anni in un parco dei Campiglia Marittima Livorno Il fatto secondo quanto riportato sulla pagina Facebook del comune di Campiglia è accaduto domenica pomeriggio al parco Altobelli Venturina Terme Cambiamo argomento e il colle in primo piano le prossime ore decisive Ma com’è il rischio che la partita sul Quirinale notano gli osservatori politici si arricchì e soprattutto che ho mancato accordo sul trasloco del premier Mario Draghi al Colle metà rischio Al legislatore porti alle elezioni anticipate un timore che serpeggia tra i partiti dopo le 672 schede bianche della prima Chiama ieri se non c’è il buio anche la seconda votazione per la presidenza della repubblica oggi ...

