UFFICIALE – Piccoli passa al Genoa

(Di martedì 25 gennaio 2022) Adesso è: Robertoè un nuovo giocatore del. Il giovane attaccante, classe 2001, arriva dall’Atalanta in prestito fino al termine della stagione con l’obiettivo di aiutare i rossoblù a centrare quanto prima la salvezza.arriva dall’Atalanta dove in questa prima parte di stagione ha collezionato 12 presenze e un gol. Per lui adesso la grande occasione di mettersi in luce e di confermare quanto di buono fatto vedere la scorsa stagione con la maglia dello Spezia, dove mise a segno 5 reti in 20 presenze. Il club del presidente Percassi ha quindi deciso di mandarlo in prestito per farlo maturare dato che, per lui, sarebbe stato difficile imporsi nel girone di ritorno con la maglia della Dea. Il modulo di Gasperini, infatti, prevede l’utilizzo di una sola punta di ruolo e al momento sia ...