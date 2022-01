Siviglia, arriva Martial in prestito dal Manchester United (Di martedì 25 gennaio 2022) L’attaccante francese Anthony Martial si trasferisce in prestito dal Manchester United al Siviglia. Red Devils e andalusi hanno raggiunto l’accordo sulla base del prestito secco, senza diritto di riscatto, con la società spagnola che pagherà 5 milioni di euro al club inglese. Fondamentale é stata la scelta di Martial di ridursi l’ingaggio in questa seconda parte di stagione, che sarà totalmente a carico degli spagnoli. Le due società avrebbero già trovato l’accordo per un eventuale prestito anche per la prosssima stagione. Martial in prestito al Siviglia: decisivo Monchi A convincere Martial ad accettare la proposta del Siviglia è stato l’ex direttore sportivo della ... Leggi su 11contro11 (Di martedì 25 gennaio 2022) L’attaccante francese Anthonysi trasferisce indalal. Red Devils e andalusi hanno raggiunto l’accordo sulla base delsecco, senza diritto di riscatto, con la società spagnola che pagherà 5 milioni di euro al club inglese. Fondamentale é stata la scelta didi ridursi l’ingaggio in questa seconda parte di stagione, che sarà totalmente a carico degli spagnoli. Le due società avrebbero già trovato l’accordo per un eventualeanche per la prosssima stagione.inal: decisivo Monchi A convinceread accettare la proposta delè stato l’ex direttore sportivo della ...

