“Sinceramente schifata”: tutti contro Alfonso Signorini, bomba in diretta [VIDEO] (Di martedì 25 gennaio 2022) La puntata del GF VIP di lunedì ha smosso ogni equilibrio. Per il conduttore Alfonso Signorini, però, le critiche sono arrivate in diretta Alfonso Signorini, bufera in diretta su di lui (Screen da Twitter)La diretta di lunedì sera del GF VIP ha di nuovo smosso ogni preesistente certezza. All’interno della casa più spiata d’Italia, infatti, ormai le tensioni sembrano aver raggiunto livelli indicibili. Alfonso Signorini, dal canto suo, cerca sempre di affrontare i climi tesi con calma e capacità d’analisi, soprattutto alla luce dell’entrata di Delia in casa. Eppure, ieri sera, la sua scelta e i suoi gesti non son per niente piaciuti e gli hanno fatto ottenere una bufera di critiche. Alfonso Signorini ... Leggi su specialmag (Di martedì 25 gennaio 2022) La puntata del GF VIP di lunedì ha smosso ogni equilibrio. Per il conduttore, però, le critiche sono arrivate in, bufera insu di lui (Screen da Twitter)Ladi lunedì sera del GF VIP ha di nuovo smosso ogni preesistente certezza. All’interno della casa più spiata d’Italia, infatti, ormai le tensioni sembrano aver raggiunto livelli indicibili., dal canto suo, cerca sempre di affrontare i climi tesi con calma e capacità d’analisi, soprattutto alla luce dell’entrata di Delia in casa. Eppure, ieri sera, la sua scelta e i suoi gesti non son per niente piaciuti e gli hanno fatto ottenere una bufera di critiche....

Advertising

zazoomblog : “Sinceramente schifata”: tutti contro Alfonso Signorini bomba in diretta [VIDEO] - #“Sinceramente #schifata”:… - cetty_massaro : @GrandeFratello Avete stancato tutti con queste barzellette … non se ne può più da quando è iniziata la trasmissio… - Rainbowalway : @LilianaErriu @Antonel57727969 Lo so ..io scorro e non leggo più, niente di niente..basta .. Non leggo, non comme… - shottinomoon87 : Io sinceramente schifata non dico altro perchè prendo denunce #JERÙ - clocchan : RT @shinygirl__: sono veramente schifata e in imbarazzo per lui sinceramente. e lo sono ancora di più per tutti i fan dei suoi allievi che… -

Ultime Notizie dalla rete : Sinceramente schifata Katia sparla Lulù con Giucas: "Sta intossicando Manuel non è neanche bella" Quando Jessica dice "largo ai giovani" ha torto? Io sinceramente dico di no, specie dopo queste ... Sono schifata #gfvip pic.twitter.com/Gvw9Yej26o ? Steffy (@Steffy96554979) December 29, 2021 Katia ...

Juve, i tifosi non cercano alibi: "Altro che il tocco di mano" C'è chi scrive: ' Sinceramente non capisco! Rudiger tocca nettamente la palla con la mano. Gol ... 'Da milanista sono davvero stanca e schifata di come le italiane vengono arbitrate in Champions. Uefa ...

"Sinceramente schifata": tutti contro Alfonso Signorini, bomba in diretta [VIDEO] Specialmag.it Quando Jessica dice "largo ai giovani" ha torto? Iodico di no, specie dopo queste ... Sono#gfvip pic.twitter.com/Gvw9Yej26o ? Steffy (@Steffy96554979) December 29, 2021 Katia ...C'è chi scrive: 'non capisco! Rudiger tocca nettamente la palla con la mano. Gol ... 'Da milanista sono davvero stanca edi come le italiane vengono arbitrate in Champions. Uefa ...