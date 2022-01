SBK: a Jerez si apre il 2022. Kenan Sofuoglu torna in pista! - News (Di martedì 25 gennaio 2022) Ci siamo! Seppur manchino ancora 74 giorni a Gara 1 di Aragon , la Superbike è pronta a scendere in pista per la prima volta nel nuovo anno, nella due giorni di test prevista a partire da domani sul ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di martedì 25 gennaio 2022) Ci siamo! Seppur manchino ancora 74 giorni a Gara 1 di Aragon , la Superbike è pronta a scendere in pista per la prima volta nel nuovo anno, nella due giorni di test prevista a partire da domani sul ...

Advertising

news_bologna : SBK | Kawasaki prepara l’attacco mondiale con i test a Jerez - motosprint : Domani la #Superbike torna in pista ?? Ecco i piloti che vedremo a #Jerez ?? - Motorsport_IT : #WorldSBK | #Kawasaki prepara l’attacco mondiale con i test a Jerez - FranciscoJ46 : RT @gponedotcom: Il primo appuntamento del nuovo anno sarà il 26 gennaio a Jerez, in seguito Portimao, Aragon e Misano. Sempre al Motorland… - gponedotcom : Il primo appuntamento del nuovo anno sarà il 26 gennaio a Jerez, in seguito Portimao, Aragon e Misano. Sempre al Mo… -