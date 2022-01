Saggese | “Omicron molto contagiosa bisogna continuare a vaccinarsi”

(Di martedì 25 gennaio 2022) di Monica De Santis Oltre due milioni di dosi di vaccino sono state somministrate tra salerno e provincia.?Circa 880 mila le prime dosi, Per le seconde dosi invece sono 780 mila i vaccini somministrati e circa 50mila le persone che hanno già avuto la terza dose.?E’ questo il bilancio tracciato lunedì dal dottorTozzi, che ribadisce ancora una volta che Salerno e provincia resta tra le prime città per maggior numero di vaccinati in Italia.non nasconde che un incremento di prime dosi lo si è avuto negli ultimi giorni anche a causa delle nuove norme che entreranno in vigore dal primo febbraio e che hanno spinto diversi contrari al vaccino ad adeguarsi. Il referente dell’Asl di Salerno per l’emergenza Covid spiega che èimportante “Capire che la variantepiù ...

Ultime Notizie dalla rete : Saggese Omicron

Cronache Salerno

... Tommaso Pellegrino, e i coordinatori regionali del partito, Angelicae Ciro Buonajuto, in ... anche se i dati sulla diffusione della variantesono innegabilmente preoccupanti. E' questa ...... Angelicae Ciro Buonajuto, ribadiscono la profonda convinzione che chiudere le scuole sia una scelta sbagliata, anche se i dati sulla diffusione della variantesono preoccupanti. Per ...Il dottore Arcangelo Saggese Tozzi, referente dell’Asl di Salerno per l’emergenza Covid spiega – come riporta oggi il quotidiano “Le Cronache” scaricabile online – che è molto importante “capire che l ...Occorre, però, che il Governo si adoperi in maniera più efficace e, per certi versi più coraggiosa, affinché venga garantita concretamente la sicurezza in tutti i plessi scolastici. E’ evidente, tutta ...