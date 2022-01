Quirinale, spettacolo noioso, ma meglio che far decidere ai partiti (Di martedì 25 gennaio 2022) – Siamo alla seconda votazione e non si vede in fondo al tunnel una faccia pronta a raccogliere i voti dei 1009 grandi elettori. Qualcuno lamenta che i partiti potevano e dovevano muoversi prima, per accordarsi su un nome suppergiù condiviso o sopportato da far salire al Colle. Obiezione: se i partiti si fossero messi d’accordo prima, avrebbero commesso l’ultimo attentato al parlamento e alla costituzione, la quale prevede che il presidente della repubblica sia eletto da deputati, senatori e rappresentanti delle regioni, non dai partiti. Lo spettacolo è noioso e non aiuta a rispettare le istituzioni, verissimo. La soluzione però non può essere che una: una modifica della costituzione che riconosca al popolo il diritto e il dovere di scegliere direttamente da chi farsi rappresentare come capo dello ... Leggi su romadailynews (Di martedì 25 gennaio 2022) – Siamo alla seconda votazione e non si vede in fondo al tunnel una faccia pronta a raccogliere i voti dei 1009 grandi elettori. Qualcuno lamenta che ipotevano e dovevano muoversi prima, per accordarsi su un nome suppergiù condiviso o sopportato da far salire al Colle. Obiezione: se isi fossero messi d’accordo prima, avrebbero commesso l’ultimo attentato al parlamento e alla costituzione, la quale prevede che il presidente della repubblica sia eletto da deputati, senatori e rappresentanti delle regioni, non dai. Loe non aiuta a rispettare le istituzioni, verissimo. La soluzione però non può essere che una: una modifica della costituzione che riconosca al popolo il diritto e il dovere di scegliere direttamente da chi farsi rappresentare come capo dello ...

