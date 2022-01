Quirinale, ecco la 'rosa' del centrodestra: Pera, Moratti e Nordio. Ora vertice Pd - Leu - M5s SPECIALE TGLA7 (Di martedì 25 gennaio 2022) Tocca a Matteo Salvini, affiancato da Giorgia Meloni e Antonio Tajani, annunciare i tre nomi della rosa di candidati del centrodestra per la presidenza della Repubblica. Si tratta di Marcello Pera, ... Leggi su tg.la7 (Di martedì 25 gennaio 2022) Tocca a Matteo Salvini, affiancato da Giorgia Meloni e Antonio Tajani, annunciare i tre nomi delladi candidati delper la presidenza della Repubblica. Si tratta di Marcello, ...

Advertising

you_trend : #Quirinale: ecco come sono distribuiti, partito per partito, i 1009 grandi elettori che eleggeranno il prossimo Pre… - NicolaPorro : ?? Ultima ora ?? #Quirinale, appena concluso lo spoglio: ecco i risultati. Raggiunti i 672 voti necessari, ma... ?? - sole24ore : Ecco la prima pagina del #Sole24Ore di oggi, martedì #25gennaio: venti di guerra e Fed, #Borse in caduta. #Pnrr, sc… - giacomo_81 : #Shakespeare diceva: 'Ciò che chiamiamo rosa anche con un altro nome conserva sempre il suo profumo'; ecco... se la… - infoitinterno : Quirinale, ecco i tre nomi del centrodestra: la sorpresa, non c'è la Casellati. 'Perché resta fuori' -