Paracapezzoli | a cosa servono e come orientarsi tra argento e silicone

Leggi su gravidanzaonline

(Di martedì 25 gennaio 2022) Quando la neo mamma presenta difficoltà nella fase dell’allattamento al seno, l’uso deiè consigliato per proseguire nell’allattamento in modo efficace. Isono costituiti da un “capezzolo” forato, che consente l’alimentazione del neonato, e una “areola”. Si acquistano facilmente in farmacia, nei negozi che vendono prodotti per l’infanzia, ma ovviamente anche sui principali rivenditori online. Scopriamo a, quali sono le tipologie da poter acquistare e se esistono delle controindicazioni nel suo utilizzo. A? A volte le neo mamme che allattano possono incorrere in problematiche quali ragadi, dolori al capezzolo, tagli, screpolature. Per ovviare a tali problematiche, i...