Migranti | in 280 sbarcano a Lampedusa | 7 morti Una tragedia

(Di martedì 25 gennaio 2022)nel Mediteranneo: setteche erano su un'imbarcazione diretta asono. Il barcone con 280 persone a bordo, la maggior parte provenienti dal Bangladesh e dell'Egitto, è approdato in nottata sull'isola dopo essere s Segui su affaritaliani.it

La maggior parte deiarriva da Bangladesh e Egitto; i sette morti sarebbero tutti bangladesi. La procura della Repubblica di Agrigento ha aperto un'inchiesta, coordinata dal procuratore ...PALERMO - Nuovo sbarco dinella notte a Lampedusa. Insono giunti sulla più grande delle isole Pelagie e nonostante l'intervento in mare delle motovedette dei soccorsi si contano sette morti: tre corpi sono stati ...Martedì, 25 gennaio 2022 Home > aiTv > Tragedia a Lampedusa, il sindaco: basta girarsi dall'altra parte Roma, 25 gen. (askanews) - "Come è possibile che uno Stato democratico e un Europa democratica n ...A Lampedusa arrivano altri 280 migranti, 7 dei quali non ce l'hanno fatta. Cresce l'occupazione nell'hotspot e il sindaco chiede aiuto al governo.