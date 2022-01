M5S, Diaco: in Ama preoccupante escalation favoritismi (Di martedì 25 gennaio 2022) Roma – “Come denunciano i lavorati del Lila (Laboratorio di idee Ama), assistiamo nella partecipata capitolina a una preoccupante escalation di avanzamenti senza concorso e all’aumento di figure di comando. Dal basso, diversamente, si deprime la professionalità.” “Ad esempio non si è voluto assegnare il 4° livello ad autisti già in possesso di costose patenti professionali, nemmeno dopo un difficile concorso interno.” “Nel frattempo ecco scattare un nuovo giro di nomine e di promozioni all’interno della dirigenza di Ama. Gli ordini di servizio di servizio n.12 e 13 di giovedì e venerdì scorsi portano la firma del direttore generale facente funzione Maurizio Pucci.” “Nonostante sia in procinto di lasciare l’incarico, per il quale la municipalizzata dei rifiuti ha già bandito un avviso pubblico, Pucci ha preceduto a una nuova modifica del nuovo modello ... Leggi su romadailynews (Di martedì 25 gennaio 2022) Roma – “Come denunciano i lavorati del Lila (Laboratorio di idee Ama), assistiamo nella partecipata capitolina a unadi avanzamenti senza concorso e all’aumento di figure di comando. Dal basso, diversamente, si deprime la professionalità.” “Ad esempio non si è voluto assegnare il 4° livello ad autisti già in possesso di costose patenti professionali, nemmeno dopo un difficile concorso interno.” “Nel frattempo ecco scattare un nuovo giro di nomine e di promozioni all’interno della dirigenza di Ama. Gli ordini di servizio di servizio n.12 e 13 di giovedì e venerdì scorsi portano la firma del direttore generale facente funzione Maurizio Pucci.” “Nonostante sia in procinto di lasciare l’incarico, per il quale la municipalizzata dei rifiuti ha già bandito un avviso pubblico, Pucci ha preceduto a una nuova modifica del nuovo modello ...

quartomiglio : Diaco (M5S): “Moria di storni all’Appio e a via Giolitti, amministrazione indaghi” - quartomiglio : Diaco (M5S): “Moria di storni all’Appio e a via Giolitti, amministrazione indaghi” - LavoroLazio_com : Roma, Diaco (M5S): “Moria di storni all’Appio e a via Giolitti, amministrazione indaghi” “Un allarme da non sottova… - claudiodamico72 : DANIELE DIACO #M5S: L’ironico cartello spuntato su questa catasta di rifiuti, è una delle tante voci cittadine, ch… - lapagina_eu : Roma, Diaco (M5S): “Pd immagina di vivere nel Paese dei balocchi” -