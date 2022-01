LIVE Nadal-Shapovalov 6-3 6-4 4-6 1-2, Australian Open 2022 in DIRETTA: i servizi tengono (Di martedì 25 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-15 Il nastro manda fuori il rovescio incrociato di Shapovalov. E ARRIVA IL DOPPIO FALLO! BREAK Shapovalov, 1-3! 30-40 Altro errore in manovra di Nadal, e c’è palla break per Shapovalov. 30-30 Lungo il rovescio del canadese. 15-30 Ora il dritto del canadese funziona: ottimo vincente in lungolinea. 15-15 Ora Shapovalov è assai in palla; arriva sulla palla corta avversaria, ma il suo rovescio esce di nulla. 0-15 Va lungo il dritto di Nadal. GAME Shapovalov, 1-2. Altra risposta in rete di Nadal. 40-30 Nastro che aiuta Shapovalov per due volte, canadese con la palla del 2-1 30-30 Ace centrale del canadese. 15-30 Rimane profondo lo spagnolo, costringendo ... Leggi su oasport (Di martedì 25 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-15 Il nastro manda fuori il rovescio incrociato di. E ARRIVA IL DOPPIO FALLO! BREAK, 1-3! 30-40 Altro errore in manovra di, e c’è palla break per. 30-30 Lungo il rovescio del canadese. 15-30 Ora il dritto del canadese funziona: ottimo vincente in lungolinea. 15-15 Oraè assai in palla; arriva sulla palla corta avversaria, ma il suo rovescio esce di nulla. 0-15 Va lungo il dritto di. GAME, 1-2. Altra risposta in rete di. 40-30 Nastro che aiutaper due volte, canadese con la palla del 2-1 30-30 Ace centrale del canadese. 15-30 Rimane profondo lo spagnolo, costringendo ...

