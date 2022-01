Le Regioni | «Covid e scuole | le regole devono cambiare | a casa solo i positivi sintomatici»

(Di martedì 25 gennaio 2022) I presidenti dellehanno chiesto al governo di abolire il sistema delle fasce. Il governatore del Lazio Zingaretti: «Tuteliamo i ragazzi e le loro famiglie». Chiesto anche di eliminare dal bollettino dei ricoveri chi entra in ospedale per altre patologie

Advertising

zaiapresidente : ??? COVID, DAI GOVERNATORI UNA POSIZIONE FORTE: BISOGNA CAMBIARE APPROCCIO. ??? Oggi in un incontro a Roma le Regi… - Agenzia_Ansa : Dei 468 decessi registrati nelle ultime 24 nel bollettino Covid del ministero della Salute, 186 sono avvenuti nei g… - Corriere : Figliuolo: «Il contagio scende». E apre alle modifiche chieste dalle Regioni - NonUnodiMeno : RT @Agenzia_Ansa: Sono 1.397.245 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore in Italia. Ieri erano stati 519.293. Il tasso di positività è al 13… - NonUnodiMeno : RT @Agenzia_Ansa: Dei 468 decessi registrati nelle ultime 24 nel bollettino Covid del ministero della Salute, 186 sono avvenuti nei giorni… -

Ultime Notizie dalla rete : Regioni Covid

Lecon il maggior aumento di contagi in 24 ore restano Lombardia (+28mila), Veneto (+24mila), Piemonte (+18mila), Lazio (+17mila), Campania (+16mila). Bollettino vaccinioggi 25 gennaio/...... nata in seguito allo scoppio di casi di disturbi mentali a causa della pandemia da- 19, ... Molte, dunque, dopo lo stop del governo al bonus salute mentale, hanno deciso di muoversi da ...Il Governatore di Regione Lombardia, Attilio Fontana, propone di superare il sistema a colori delle Regioni e di “concentrare il tracciamento ...Incontro tra i presidenti delle Regioni e delle Province autonome a Roma per discutere assieme di questioni relative al Covid. Sono emerse le richieste al Governo nazionale di sup ...