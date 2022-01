Lampedusa | muoiono mentre vengono portati a terra | si infrange il sogno di libertà

(Di martedì 25 gennaio 2022) C’erano anche sette cadaveri tra i migranti sbarcati nella notte a. Intorno alle 3.30 le motovedette della Capitaneria di porto hanno condotto al molo Favaloro 280 migranti di varie nazionalità. Insieme a loro anche sette persone morte, tutti uomini, di presunta origine bengalese. Secondo le prime informazioni, tre sono stati trovati senza vita a bordo del barcone intercettato a circa 24 miglia a sud dalle coste dell’isola dai militari della Guardia di finanza e della Capitaneria di porto. Altri quattro, invece, apparsi ai soccorritori già in condizioni disperate, sono morti prima di arrivare sull’isola a bordo delle unità della Guardia costiera. Tutti sarebbero morti per ipotermia. Dopo il trasbordo dei migranti, l’imbarcazione su cui viaggiavano è stata lasciata alla deriva. “Ancora una tragedia, ancora una volta piangiamo vittime innocenti. Qui continuiamo ...

Vita

... sono state recuperate da una motovedetta italiana per essere condotte a. Il giorno ... 10 giorni dopoaltre 150 persone al largo della Libia. Il 19 agosto 45 persone, compresi bambini,...Ieri sono sbarcate 490 sono in Calabria, 86 aoltre i 253 che sono arrivati sull'isola il 24 dicembre. Ma in quanti non sopravvivono alla traversata? Il ministero dell'Interno libico ha ...Anche sette cadavere a bordo del barcone con 280 migranti, di nazionalità diverse, giunti a Lampedusa la scorsa notte ...Situazioni difficili a bordo delle due navi, migranti al freddo e sotto la pioggia. 439 naufraghi sulla Geo Barents, altri 50 in pericolo al largo della città libica di Misurata ...