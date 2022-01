La rosa di Matteo Salvini, Franco Frattini e il modello Caracas (Di martedì 25 gennaio 2022) Si apre il giorno decisivo per concretizzare il trasloco di Draghi al Colle. Ieri nulla di fatto: sia nel primo scrutinio (672 schede bianche), sia nei vertici col premier e tra leader: incapaci di costruire il gioco. A Palazzo le alternative all’ex capo della Bce sono considerate nulle: «Come paragonare New York con Caracas». Unica eccezione: Casini, che attende in penombra Leggi su espresso.repubblica (Di martedì 25 gennaio 2022) Si apre il giorno decisivo per concretizzare il trasloco di Draghi al Colle. Ieri nulla di fatto: sia nel primo scrutinio (672 schede bianche), sia nei vertici col premier e tra leader: incapaci di costruire il gioco. A Palazzo le alternative all’ex capo della Bce sono considerate nulle: «Come paragonare New York con». Unica eccezione: Casini, che attende in penombra

