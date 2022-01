KALIPÈ: MASSIMILIANO OSSINI TORNA NELLA PRIMAVERA DI RAI2 CON NUOVE PUNTATE (Di martedì 25 gennaio 2022) KALIPÈ, il programma di RAI2 condotto da MASSIMILIANO OSSINI, tornerà in PRIMAVERA con PUNTATE inedite. Tra divulgazione, viaggi, natura e ambiente, il nuovo titolo dell’offerta del servizio pubblico è piaciuto al pubblico e alla critica. La quinta puntata di KALIPÈ, prevista per mercoledì 26 gennaio e poi sostituita dal film Man on Fire, andrà in onda nei prossimi mesi, insieme ad una puntata extra che toccherà NUOVE mete, come sempre raccontate da OSSINI e dai suoi ospiti. A partire dalle istituzioni che sono intervenute a KALIPÈ come l’Università Bicocca di Milano per un gemellaggio relativo ad un centro studi sulla barriera corallina alle Maldive. Repubblica osserva che “OSSINI è svelto, attento, ... Leggi su bubinoblog (Di martedì 25 gennaio 2022), il programma dicondotto da, tornerà inconinedite. Tra divulgazione, viaggi, natura e ambiente, il nuovo titolo dell’offerta del servizio pubblico è piaciuto al pubblico e alla critica. La quinta puntata di, prevista per mercoledì 26 gennaio e poi sostituita dal film Man on Fire, andrà in onda nei prossimi mesi, insieme ad una puntata extra che toccheràmete, come sempre raccontate dae dai suoi ospiti. A partire dalle istituzioni che sono intervenute acome l’Università Bicocca di Milano per un gemellaggio relativo ad un centro studi sulla barriera corallina alle Maldive. Repubblica osserva che “è svelto, attento, ...

Ultime Notizie dalla rete : KALIPÈ MASSIMILIANO Kalipè non va in onda, il programma di Massimiliano Ossini salta la puntata del 26 gennaio 2022: ecco cos'è successo Cambio di programma per Kalipè , il programma di Rai 2 condotto da Massimiliano Ossini, che ha tenuto compagnia al pubblico per ben quattro settimane. Programma che ora, salvo cambiamenti dell'ultimo minuto, si fermerà, per ...

Kalipè si ferma: cambio di programmazione per Massimiliano Ossini Dunque è certo il ritorno di Massimiliano Ossini con Kalipè fra qualche mese, sempre in prima serata su Rai2 ovviamente.

