Indovina la giovane Shirley Temple

(Di martedì 25 gennaio 2022) Foto: @ Instagram Guadate attentamente la foto qui sopra e ditemi: riuscite a riconoscere la celebrity che si cela dietro questae moderna? La sua espressione negli anni è rimasta pressocchè identica, ma- per fortuna- ha cambiato il suo gusto in fatto di capelli. Vi do un piccolo aiuto: ha esordito in Friends nel 1997 e due anni dopo ha debuttato pure al cinema. Nel suo curriculm può vantare la vittoria di un Oscar e un ruolo da protagonista in un film dell’universo Marvel. Avete capito di chi si tratta? . . . . Foto via Zimbio.com È Brie Larson! L'articolo proviene da City Roma News.

