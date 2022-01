Incendio in casa: 65enne muore carbonizzato (Di martedì 25 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoMontesano sulla Marcellana (Sa) – Nella tarda serata di ieri, nella frazione Scalo di Montesano sulla Marcellana, nel Salernitano, è stato scoperto all’interno della sua abitazione il corpo carbonizzato di un 65enne. A far scattare l’allarme la sorella dell’uomo del quale non aveva notizie da un paio di giorni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione ed i vigili del fuoco del distaccamento di Sala Consilina guidati dal caposquadra Pasquale Ruberto. La salma del 65enne si trova presso l’obitorio dell’ospedale di Polla a disposizione della competente autorità giudiziaria. Si ipotizza l’incidente domestico. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 25 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoMontesano sulla Marcellana (Sa) – Nella tarda serata di ieri, nella frazione Scalo di Montesano sulla Marcellana, nel Salernitano, è stato scoperto all’interno della sua abitazione il corpodi un. A far scattare l’allarme la sorella dell’uomo del quale non aveva notizie da un paio di giorni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione ed i vigili del fuoco del distaccamento di Sala Consilina guidati dal caposquadra Pasquale Ruberto. La salma delsi trova presso l’obitorio dell’ospedale di Polla a disposizione della competente autorità giudiziaria. Si ipotizza l’incidente domestico. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

