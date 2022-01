“I vaccinati non possono donare sangue”: come stanno davvero le cose? (Di martedì 25 gennaio 2022) Ne avevamo già parlato in merito al giornalista morto in diretta Tv dopo essersi vaccinato, ma Telegram e i gruppi No Vax sono una fonte inesauribile di bufale. Questa volta è toccato alla Croce Rossa Internazionale difendersi dalla false notizie che circolano in rete rispetto ai vaccinati e alla donazione di sangue, già di per sé ai minimi storici, soprattutto negli Stati Uniti, a causa della pandemia che, più che rallentare, ha completamente congelato il sistema sanitario di qualsiasi Paese, anche altamente sviluppato, portandolo al collasso. LEGGI ANCHE => Giornalista muore in diretta a causa del vaccino: come sono andate davvero le cose? Un fotogramma del video incriminatoProprio per questo l’Italia continua la sua corsa contro il tempo per cercare di tenere il più possibile le ... Leggi su periodicoitaliano (Di martedì 25 gennaio 2022) Ne avevamo già parlato in merito al giornalista morto in diretta Tv dopo essersi vaccinato, ma Telegram e i gruppi No Vax sono una fonte inesauribile di bufale. Questa volta è toccato alla Croce Rossa Internazionale difendersi dalla false notizie che circolano in rete rispetto aie alla donazione di, già di per sé ai minimi storici, soprattutto negli Stati Uniti, a causa della pandemia che, più che rallentare, ha completamente congelato il sistema sanitario di qualsiasi Paese, anche altamente sviluppato, portandolo al collasso. LEGGI ANCHE => Giornalista muore in diretta a causa del vaccino:sono andatele? Un fotogramma del video incriminatoProprio per questo l’Italia continua la sua corsa contro il tempo per cercare di tenere il più possibile le ...

Advertising

HuffPostItalia : 'I vaccinati hanno carica virale 10 volte meno infettiva dei non vaccinati': lo studio - GuidoDeMartini : @mamuska30051401 @Politic01774202 Inoltre togliere il lavoro ai non vaccinati appartenenti a: ??sanitari ??insegnat… - RobertoBurioni : Nelle terapie intensive italiane ci sono - 1368 non vaccinati - 648 vaccinati con due dosi - 59 vaccinati con tre d… - DjSandb : RT @EmilianoBechini: Un Bar di Firenze fa entrare tutti senza Green Cazz! Vaccinati e non lasciano la mancia per pagare le multe che second… - gael99 : RT @Yi_Benevolence: L'apartheid serve a non far estinguere il virus. I non vaccinati, specialmente i ragazzi, dopo un giorno di febbre lo u… -