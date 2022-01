I Giorni della Merla: storia, leggenda e quando sono (Di martedì 25 gennaio 2022) Perché i "Giorni della Merla" si chiamano così? In quali Giorni cadono? sono interrogativi che si ripetono ogni qualvolta ci si avvicina alla fine di gennaio. Questo perché la fase dell'anno in cui si sta entrando, quantomeno nell'immaginario collettivo, rappresenta il periodo in cui si fa i conti con le temperature più rigide. Non è un caso che nella tradizione popolare, con tutte le riserve del caso, i Giorni della Merla vengono considerati come quelli più freddi dell'anno. Giorni della Merla: ecco quando cadono I Giorni della Merla, secondo la tradizione, sono fissati per il 29, il 30 ed il 31 gennaio. Scadenze ... Leggi su ultimora.news (Di martedì 25 gennaio 2022) Perché i "" si chiamano così? In qualicadono?interrogativi che si ripetono ogni qualvolta ci si avvicina alla fine di gennaio. Questo perché la fase dell'anno in cui si sta entrando, quantomeno nell'immaginario collettivo, rappresenta il periodo in cui si fa i conti con le temperature più rigide. Non è un caso che nella tradizione popolare, con tutte le riserve del caso, ivengono considerati come quelli più freddi dell'anno.: eccocadono I, secondo la tradizione,fissati per il 29, il 30 ed il 31 gennaio. Scadenze ...

Advertising

lorepregliasco : Chissà cosa avrebbe detto Twitter nel 1971, quando ci vollero 23 scrutini e 16 giorni per eleggere il Presidente de… - CottarelliCPI : Due quindicenni insultano un dodicenne perché ebreo, colpendolo con calci e sputi. Siamo a 2 giorni dal Giorno dell… - Corriere : ?? La decisione è presa e nei prossimi giorni il governo metterà a punto il provvedimento che dispone l’allungamento… - quisazzo : @occammamt @kryptondaddy @indiepatico @Happy4Trigger @maritosenzacena @agabriele Oh sei tu che hai detto che i gior… - PiacenzaSera : Cambia la viabilità a Podenzano, stop a mezzi pesanti vicino alle scuole e Casa della Salute - Come anticipato in c… -