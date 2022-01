“Ho un taglio di 15 centimetri”. Benedetta Rossi, come sta dopo l’intervento (Di martedì 25 gennaio 2022) Giusto qualche giorno fa Benedetta Rossi aveva annunciato sui su Instagram, ai suoi 4,1 milioni di follower: “Eccomi mentre cerco di sorridere a Marco che mi scatta una foto. È un sorriso forzato, perché ho qualche preoccupazione. Comunicare questi aspetti della vita è difficile, ma cercherò di farlo nel modo più sincero”. L’operazione era vicina. dopo quella comunicazione, che ha messo in apprensione i fan, Benedetta Rossi ha documentato passo per passo il giorno dell’intervento alla schiena. Era da tempo che lo rimandava, ma i dolori ormai peggioravano. Un selfie col suo fedele marito e collega Marco a pochi minuti dal ricovero, poi quello post-operatorio e dopo finalmente uno in piedi. Benedetta Rossi, ... Leggi su tuttivip (Di martedì 25 gennaio 2022) Giusto qualche giorno faaveva annunciato sui su Instagram, ai suoi 4,1 milioni di follower: “Eccomi mentre cerco di sorridere a Marco che mi scatta una foto. È un sorriso forzato, perché ho qualche preoccupazione. Comunicare questi aspetti della vita è difficile, ma cercherò di farlo nel modo più sincero”. L’operazione era vicina.quella comunicazione, che ha messo in apprensione i fan,ha documentato passo per passo il giorno delalla schiena. Era da tempo che lo rimandava, ma i dolori ormai peggioravano. Un selfie col suo fedele marito e collega Marco a pochi minuti dal ricovero, poi quello post-operatorio efinalmente uno in piedi., ...

