Guillermo Del Toro in arrivo “La fiera delle illusioni” e “Pinocchio” (Di martedì 25 gennaio 2022) Guillermo del Toro a dicembre 2022 sbarcherà su Netflix con “Pinocchio“, il musical in stop-motion dedicato al burattino di legno inventato da Carlo Collodi. Il film segue le spericolate e indisciplinate avventure di Pinocchio nella sua ricerca di un posto nel mondo. Prima di scoprire l’intero cast, vi ricordiamo che tra qualche giorno, precisamente il 27 gennaio 2022, uscirà nelle sale cinematografiche “La fiera delle illusioni – Nightmare Alley“, il film diretto da Guillermo del Toro candidato a 8 Critics’ Choice Awards tra cui “miglior film” e “miglior regia“. Il film, che vede come protagonista Stanton Carlisle (Bradley Cooper) un uomo che ha venduto l’anima all’arte dell’imbroglio, è l’adattamento del romanzo “Nightmare Alley” ... Leggi su zon (Di martedì 25 gennaio 2022)dela dicembre 2022 sbarcherà su Netflix con ““, il musical in stop-motion dedicato al burattino di legno inventato da Carlo Collodi. Il film segue le spericolate e indisciplinate avventure dinella sua ricerca di un posto nel mondo. Prima di scoprire l’intero cast, vi ricordiamo che tra qualche giorno, precisamente il 27 gennaio 2022, uscirà nelle sale cinematografiche “La– Nightmare Alley“, il film diretto dadelcandidato a 8 Critics’ Choice Awards tra cui “miglior film” e “miglior regia“. Il film, che vede come protagonista Stanton Carlisle (Bradley Cooper) un uomo che ha venduto l’anima all’arte dell’imbroglio, è l’adattamento del romanzo “Nightmare Alley” ...

SuperYakiShop : “Guillermo del Toro stop-motion musical.” - NetflixIT : Il vincitore del premio Oscar Guillermo del Toro reinventa la classica favola in un’avventura musical in stop-motio… - Grouchoromano : #NightmareAlley (Guillermo del Toro) è il The Prestige del regista, riflessione sull’arte del racconto come truffa… - gayit : La Fiera delle Illusioni - Nightmare Alley, recensione: Freaks nel cupo Circo della vita di Guillermo Del Toro… - DrApocalypse : La Fiera delle Illusioni - #NightmareAlley, recensione: Freaks nel cupo Circo della vita di Guillermo Del Toro… -