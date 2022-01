Guardia di Finanza, concorso per il reclutamento di 15 tenenti: ecco come partecipare (Di martedì 25 gennaio 2022) Guardia di Finanza: scadrà il prossimo 17 febbraio il bando di concorso per il reclutamento di 15 tenenti in servizio permanente effettivo del “ruolo tecnico-logistico-amministrativo”. Sulla Gazzetta Ufficiale – 4^ Serie Speciale – n. 5, del 18 gennaio 2022 è stato pubblicato il concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 15 tenenti in Leggi su 2anews (Di martedì 25 gennaio 2022)di: scadrà il prossimo 17 febbraio il bando diper ildi 15in servizio permanente effettivo del “ruolo tecnico-logistico-amministrativo”. Sulla Gazzetta Ufficiale – 4^ Serie Speciale – n. 5, del 18 gennaio 2022 è stato pubblicato il, per titoli ed esami, per ildi 15in

