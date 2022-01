Ginnastica | morto per Covid l’ungherese Szilveszter Csollany Vinse l’oro olimpico a Sydney 2000

(Di martedì 25 gennaio 2022) Tragedia nel mondo della. Muore all’età di 51 anni, oroagli anelli a. Come riportano fonti ufficiali dall’Ungheria,era stato ricoverato a dicembre pere in queste settimane era stato assistito tramite ventilatore polmonare. Durante la sua carrieraha conquistato appuntoalle Olimpiadi die l’argento ad Atlanta 1996 (dove fu sconfitto al suo grande rivale Yuri Chechi). Inoltre, ha vinto i campionati del mondo nel 2002 e ha ottenuto sei medaglie ai campionati europei. Risultati che gli hanno permesso di essere eletto ungherese dell’anno nel ...

Tragedia nel mondo della Ginnastica. Muore all'età di 51 anni l'ungherese Szilveszter Csollany, oro olimpico agli anelli a Sydney 2000. Come riportano fonti ufficiali dall'Ungheria, Csollany era stato ricoverato a dicembre e in queste settimane era stato assistito tramite ventilatore polmonare. Il ginnasta ungherese, campione olimpico nel 200 e mondiale nel 2002, si è spento dopo oltre un mese di battaglia contro il Covid ...