GF Vip 6, la lite tra Alex Belli e Alfonso Signorini era studiata a tavolino? (Di martedì 25 gennaio 2022) Alfonso Signorini ha cacciato Alex Belli dallo studio del Grande Fratello VIP 6 ma secondo i rumors sarebbe tutto preparato. La sesta edizione del reality continua a far discutere e a non appassionare i telespettatori come in passato. Tra scenari ripetitivi e colpi di scena stile fiction, emergono numerosi dubbi in merito all'ormai saga che vede protagonisti il fotografo, Delia Duran e Soleil Sorge. Nel corso dell'ultimo appuntamento si è aggiunto un altro motivo di discussione, ovvero il litigio tra il conduttore e l'ex gieffino. Ma andiamo a scoprirne di più. GF Vip 6, una storia che non convince Non c'è dubbio che il triangolo amoroso tra Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge abbia incuriosito i telespettatori della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Ma quanto c'è di vero in ...

