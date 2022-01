Fontana: “Come Regioni siamo d’accordo a superare i colori” (Di martedì 25 gennaio 2022) MILANO – La proposta delle Regioni al governo “sarà quella di superare il sistema dei colori, concentrare il tracciamento solo sui soggetti sintomatici, calcolare i ricoveri Covid escludendo i pazienti positivi in ospedale per altre patologie. Proposta che Come Lombardia avevo già avanzato la scorsa settimana”. Così ha spiegato il presidente della Lombardia Attilio Fontana dopo la riunione dei governatori a Roma. “Con i colleghi presidenti di Regione – ha aggiunto – siamo d’accordo. La situazione epidemiologica è in netto miglioramento in tutto il Paese, quindi occorre impostare una nuova strategia che consenta ai nostri territori di riprendere a far correre l’economia e ai cittadini di tornare a vivere con più serenità”. E, per quanto riguarda le scuole, bisogna ... Leggi su lopinionista (Di martedì 25 gennaio 2022) MILANO – La proposta delleal governo “sarà quella diil sistema dei, concentrare il tracciamento solo sui soggetti sintomatici, calcolare i ricoveri Covid escludendo i pazienti positivi in ospedale per altre patologie. Proposta cheLombardia avevo già avanzato la scorsa settimana”. Così ha spiegato il presidente della Lombardia Attiliodopo la riunione dei governatori a Roma. “Con i colleghi presidenti di Regione – ha aggiunto –. La situazione epidemiologica è in netto miglioramento in tutto il Paese, quindi occorre impostare una nuova strategia che consenta ai nostri territori di riprendere a far correre l’economia e ai cittadini di tornare a vivere con più serenità”. E, per quanto riguarda le scuole, bisogna ...

Advertising

abracadavere : Stasera si guarda il film tratto dal libro “l’arte di correre sotto la pioggia”, libro che mi ha fatto piangere come una fontana - Lopinionista : Fontana: 'Come Regioni siamo d'accordo a superare i colori' - marcoluci1 : RT @MediasetTgcom24: Covid, Fontana: come Regioni d'accordo a superare il sistema dei colori - sandroz_it : Candidare la balia dell'incapace #Fontana come PDR dandole i meriti sulla sanità lombarda fa CAGARE !!!! #Salvini vai a nasconderti !!!! - joonijikoo : cosa ti viene in mente che io parto a lacrimare come una fontana -