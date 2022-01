Dense foschie sulla pianura | anche per tutto il giorno

(Di martedì 25 gennaio 2022) Che tempo farà a Bergamo e nella provincia orobica nelle prossime ore e nei prossimi giorni? Risponde Francesco Sudati del Centro Meteo Lombardo. ANALISI GENERALE La vasta struttura anticiclonica posizionata con i suoi massimi pressori sul comparto centro-occidentale europeo, impedisce alle correnti perturbate nord atlantiche di raggiungere le latitudini italiane, facendole invece scorrere verso il Nord Europa. Ne consegueLombardia, almeno per gran parte della settimana, un clima ancora asciutto, piuttosto mite in montagna e freddo umido in, caratterizzatoda un forte accumulo di inquinanti nei bassi strati atmosferici. Martedì 25 gennaio 2022 Tempo Previsto: Sereno o poco nuvoloso sui monti di gran parte della regione. Uggioso cone nebbie...

Domenica tempo sostanzialmente invariato, con nebbie etra la notte ed il primo mattino, seguiti da maggiori schiarite durante le ore pomeridiane. Le temperature oscilleranno tra un ...Dalla sera è attesa una nuova formazione died estesi banchi di nebbia sulle pianure centro - orientali. Temperature minime in diminuzione, con valori fino a - 3/ - 4 gradi nelle zone ...Cronaca meteo Italia. AGGIORNAMENTO ORE 20:15 - Nell'ultima ora neve sin sulle coste in Calabria tra Crotonese e Catanzarese, si tratta di neve perlopiù coreografica; lievi e loc ...Altra settimana all'insegna dell'alta pressione e quindi del tempo stabile. In Lombardia, come riferisce l'esperto meteo Christian Brambilla, il sole spiccherà sui monti, sulla fascia pedemontana e pa ...