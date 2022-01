Crosetto: già partito il fango contro Casellati “amica di Ruby” e Frattini “spia russa” (Di martedì 25 gennaio 2022) Con la consueta sincerità Guido Crosetto commenta su Twitter la reazione della sinistra ai nomi proposti da Salvini, Meloni e Tajani per il Quirinale. “Appena esce un nome di centrodestra – ha scritto su Twitter – parte l’attacco coordinato dei “soliti” che aprono gli schedari e tirano fuori qualunque cosa possa servire per sporcare una persona. Anche illazioni, letture distorte, palle conclamate. Oggi Frattini è una spia russa e la Casellati amica di Ruby“. Per quanto riguarda Franco Frattini si riferisce alle simpatie filorusse imputate al presidente del Consiglio di Stato da alcuni media. Simpatie che avrebbero indotto Enrico Letta a bocciare senza appello una sua eventuale candidatura al Quirinale: “Serve un profilo europeista e atlantista”. ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 25 gennaio 2022) Con la consueta sincerità Guidocommenta su Twitter la reazione della sinistra ai nomi proposti da Salvini, Meloni e Tajani per il Quirinale. “Appena esce un nome di centrodestra – ha scritto su Twitter – parte l’attacco coordinato dei “soliti” che aprono gli schedari e tirano fuori qualunque cosa possa servire per sporcare una persona. Anche illazioni, letture distorte, palle conclamate. Oggiè unae ladi“. Per quanto riguarda Francosi riferisce alle simpatie filorusse imputate al presidente del Consiglio di Stato da alcuni media. Simpatie che avrebbero indotto Enrico Letta a bocciare senza appello una sua eventuale candidatura al Quirinale: “Serve un profilo europeista e atlantista”. ...

