Corea del Nord | Pyongyang lancia altri due missili da crociera

Leggi su strumentipolitici

(Di martedì 25 gennaio 2022) Cresce la tensione mondiale anche sul frontedelhato oggiduedanel mare, al largo della sua costa orientale. A riferirlo l’agenzia di stampa sudna Yonhap, citando diverse fonti militari. I capi di stato maggiore congiunti delladel Sud hanno analizzato le specifiche dei proiettili, che si ritiene sianoda. Si tratterebbe del quinto teststico effettuato dal Paese in meno di un mese dall’inizio dell’anno, coerentemente con quanto promesso negli scorsi giorni dal leader Kim Jong-un in una riunione con il suo Politburo nel quale aveva spiegato come si stesse valutando il ripristino di “tutte le ...