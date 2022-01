Coppa d' Africa | ressa nello stadio in Camerun per un match | 8 morti

Advertising

GoalItalia : Comore senza portiere negli ottavi della Coppa d'Africa ???? Contro il Camerun tra i pali il terzino Alhadhur va...… - SkyTG24 : Coppa d'Africa, ressa allo stadio in Camerun: 'Sei morti' - Eurosport_IT : Tragedia durante Camerun-Comore: alcuni tifosi rimasti fuori, hanno tentato di sfondare i cancelli dello stadio per… - andrea_falivene : RT @ultimenotizie: Dramma in #Camerun-Comore di Coppa d'Africa. Stando alle ricostruzioni che arrivano dai media locali 6 persone sono mort… - infoitsport : Coppa Africa, almeno sei vittime nella ressa fuori dallo stadio di Yaoundè – Il video -

Ultime Notizie dalla rete : Coppa Africa

Avrebbe provocato almeno otto vittime e molti feriti una tragica ressa ad uno degli ingressi dello stadio di Yaoundè, sede della partita did'tra il Camerun padrone di casa e le Isole Comore. Lo riferiscono fonti locali riprese dalla Bbc. Almeno otto persone, tra cui un bambino, sono morte in una ressa, formatasi per motivi ...L'uruguaiano vorrebbe lasciare il Cagliari, ma lo scambio con il centrocampista " sulla via del ritorno dallad'dopo l'eliminazione - pare difficile per via dell'ingaggio. Leggi i ...Tutto dipende dall’uscita del centrocampista africano Se il mercato della Roma potesse sbloccarsi magicamente con l’inserimento di una password, a Trigoria non avrebbero dubbi su quale parola digitare ...La tragedia prima della gara di calcio tra Camerum e Comore allo stadio Olembe, nella capitale Yaounde. Tra le vittime anche un bambino. #coppadafrica ...