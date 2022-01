Come la Nigeria è diventata la Nazionale più cool in circolazione (Di martedì 25 gennaio 2022) Li chiamano «Super Aquile» e sfido a trovare un nickname più bello: parliamo della Nigeria, una delle rappresentative più note e competitive del continente africano. Un tempo c’erano giocatori di culto Come Jay-Jay Okocha, Taribo West, Obafemi Martins, alcuni dei quali furono protagonisti nel sorprendente successo ai Giochi olimpici del 1996, oggi ci sono l’attaccante del Napoli Victor Osimhen e alcuni giocatori di Premier League Come Wilfred Ndidi, Alex Iwobi e Kelechi ?heanach?. Una rosa che però non è bastata alla Nigeria per fare molta strada in Coppa d’Africa, dove è arrivata l’eliminazione agli ottavi per mano della Tunisia: l’obiettivo principale adesso è accedere ai Mondiali per la settima volta nella sua storia, un traguardo che passa dai playoff a marzo contro il Ghana. Così la Nigeria vuole ... Leggi su gqitalia (Di martedì 25 gennaio 2022) Li chiamano «Super Aquile» e sfido a trovare un nickname più bello: parliamo della, una delle rappresentative più note e competitive del continente africano. Un tempo c’erano giocatori di cultoJay-Jay Okocha, Taribo West, Obafemi Martins, alcuni dei quali furono protagonisti nel sorprendente successo ai Giochi olimpici del 1996, oggi ci sono l’attaccante del Napoli Victor Osimhen e alcuni giocatori di Premier LeagueWilfred Ndidi, Alex Iwobi e Kelechi ?heanach?. Una rosa che però non è bastata allaper fare molta strada in Coppa d’Africa, dove è arrivata l’eliminazione agli ottavi per mano della Tunisia: l’obiettivo principale adesso è accedere ai Mondiali per la settima volta nella sua storia, un traguardo che passa dai playoff a marzo contro il Ghana. Così lavuole ...

