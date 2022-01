Carburanti | i prezzi si fermano dopo quasi 3 settimane di rialzi

(Di martedì 25 gennaio 2022) (Adnkronos) – Pausa di riflessione per idi benzina e gasoliotredi. Tonfo del Brent a 85 dollari. Queste sono le medie deipraticati comunicati dai gestori all’Osservatoriodel ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 15mila impianti: benzina self service a 1,779 euro/litro (invariato, compagnie 1,789, pompe bianche 1,756), diesel a 1,653 euro/litro (invariato, compagnie 1,660, pompe bianche 1,636). Benzina servito a 1,905 euro/litro (invariato, compagnie 1,956, pompe bianche 1,809), diesel a 1,785 euro/litro (+1 millesimo, compagnie 1,835, pompe bianche 1,690). Gpl servito a 0,819 euro/litro (invariato, compagnie 0,826, pompe bianche 0,812), metano ...

E vanno messe in campo misure per compensare gli impatti negativi dell'aumento deideisu tutta la filiera del trasporto e della logistica. E' necessario un percorso di transizione ...A subire gli effetti deideiè anche l'intero sistema agroalimentare dove i costi della logistica arrivano ad incidere fino dal 30 al 35% sul totale dei costi per frutta e verdura'. ...“Per decarbonizzare il settore dell’aviazione, è essenziale lo sviluppo, la produzione e la distribuzione di carburanti di origine sostenibile a prezzi accessibili e in quantità sufficiente per ...(Teleborsa) - L'indice dei prezzi al consumo in Australia è cresciuto del 3,5% annuo nel quarto trimestre 2021, contro il 3% dei tre mesi precedenti ed oltre le stime di mercato (+3,2%).E' ...