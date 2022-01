Calciomercato Sassuolo | accordo con la Roma per Ciervo

Leggi su calcionews24

(Di martedì 25 gennaio 2022), in arrivo il giovaneraggiunto con laper il trasferimento Ilha chiuso per Riccardo. A quanto riportato da Sky Sport, il club neroverde ha infatti trovato la quadra per l’esterno classe 2002 della, in prestito alla Sampdoria nella prima parte della stagione, si trasferirà a titolo definitivo. L'articolo proviene da Calcio News 24.