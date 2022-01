Australian Open 2022, nona giornata: storica vittoria di Berrettini, adesso lo scoglio Nadal (Di martedì 25 gennaio 2022) Matteo Berrettini continua a scrivere la storia del tennis italiano in quel di Melbourne. Grazie al successo ai danni di Gael Monfils, è infatti diventato il primo azzurro di sempre a raggiungere la semifinale degli Australian Open. Per 117 lunghi anni non c’era riuscito nessuno, mentre tra meno di 24 ore potrebbe farcela anche Jannik Sinner, opposto a Stefanos Tsitsipas. Italia grande protagonista di questo primo slam stagionale, ma non solo. Andiamo a scoprire cos’è successo nella nona giornata degli Australian Open 2022. Il numero uno d’Italia ha tenuto tutti con il fiato sospeso per ben 3h 49?, portandosi avanti due set a zero contro Monfils, prima di farsi rimontare ed essere costretto a disputare il quinto set. Alla fine però è stato lui a ... Leggi su sportface (Di martedì 25 gennaio 2022) Matteocontinua a scrivere la storia del tennis italiano in quel di Melbourne. Grazie al successo ai danni di Gael Monfils, è infatti diventato il primo azzurro di sempre a raggiungere la semifinale degli. Per 117 lunghi anni non c’era riuscito nessuno, mentre tra meno di 24 ore potrebbe farcela anche Jannik Sinner, opposto a Stefanos Tsitsipas. Italia grande protagonista di questo primo slam stagionale, ma non solo. Andiamo a scoprire cos’è successo nelladegli. Il numero uno d’Italia ha tenuto tutti con il fiato sospeso per ben 3h 49?, portandosi avanti due set a zero contro Monfils, prima di farsi rimontare ed essere costretto a disputare il quinto set. Alla fine però è stato lui a ...

