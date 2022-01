Ultime Notizie Roma del 24-01-2022 ore 20:10 (Di lunedì 24 gennaio 2022) Romadailynews radiogiornale ritrovati sulle nostre frequenze appuntamento con l’informazione stasera dalla redazione sono iniziate le votazioni per eleggere il nuovo presidente della Repubblica al posto di Sergio Mattarella ai partiti continuano di confronto sul nome di un candidato che alla fine posso venire votato dal più ampio schieramento possibile solo tra i 12 e i 15 grandi elettori contagiati o in quarantena che hanno chiesto di votare nel seggio covid allestito nel parcheggio di Montecitorio non ti devo intanto conferma non incontro atteso tra i leader del PD Enrico Letta e della Lega Salvini un’apertura di dialogo vero con il centro-destra e la volontà di preservare Andrea Riccardi come profilo di Ale di candidato alla presidenza della Repubblica emerge dal vertice DPD In Movimento 5 Stelle liberi e uguali i leader Ei capigruppo si sono visti dopo l’assemblea ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 24 gennaio 2022)dailynews radiogiornale ritrovati sulle nostre frequenze appuntamento con l’informazione stasera dalla redazione sono iniziate le votazioni per eleggere il nuovo presidente della Repubblica al posto di Sergio Mattarella ai partiti continuano di confronto sul nome di un candidato che alla fine posso venire votato dal più ampio schieramento possibile solo tra i 12 e i 15 grandi elettori contagiati o in quarantena che hanno chiesto di votare nel seggio covid allestito nel parcheggio di Montecitorio non ti devo intanto conferma non incontro atteso tra i leader del PD Enrico Letta e della Lega Salvini un’apertura di dialogo vero con il centro-destra e la volontà di preservare Andrea Riccardi come profilo di Ale di candidato alla presidenza della Repubblica emerge dal vertice DPD In Movimento 5 Stelle liberi e uguali i leader Ei capigruppo si sono visti dopo l’assemblea ...

fanpage : La variante Omicron potrebbe rappresentare la fase finale della pandemia in Europa. Il responsabile dell'Organizzaz… - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 77.696 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. I… - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 192.320 i nuovi casi nelle ultime 24 ore, 380 le vittime. Dati in calo. Tasso di positività al 16…

Ultime Notizie dalla rete : Ultime Notizie Non solo gli umani complottano: "regina delle scimmie" sale al trono con un colpo di stato La storia evolutiva dell'essere umano è legata ad un gruppo animale che condivide i medesimi antenati, ovvero le scimmie. Per quanto in apparenza diverse, queste ultime possiedono diverse doti affini all'essere umano. Oggi, infatti, scopriremo il colpo di stato di un macaco per diventare la 'regina delle scimmie' . Nella Terra del sol levante si è verificato ...

Diawara torna a Roma dopo la Coppa d'Africa e valuta le offerte di mercato ... però, le strade che portano a Grillitsch e Xhaka , nomi tornati di moda nelle ultime ore. L'... Leggi i commenti News as roma: tutte le notizie 24 gennaio 2022

Covid, news. Bollettino: terapie intensive stabili, in aumento ricoveri ordinari. DIRETTA Sky Tg24 Calcio a 5, Europei 2022: Italia-Slovenia 2-2. Azzurri ancora in corsa per la qualificazione Secondo pareggio consecutivo per l'Italia nella fase a gironi dei Campionati Europei 2022 di calcio a 5, in corso di svolgimento nei Paesi Bassi fino al 6 febbraio. Gli Azzurri, dopo il soffertissimo ...

Piazza Affari: sell-off per Safilo (Teleborsa) - Si muove in profondo rosso il produttore di occhiali da sole e da vista, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 5,16% sui valori precedenti. Il movimento di Safilo, nella ...

