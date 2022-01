Uil Lazio | 40% studenti in dad o didattica mista | boom primarie

(Di lunedì 24 gennaio 2022) Roma – Circa il 40% delle scuole delè in dad o in. O almeno lo sono la maggior parte delle classi. Ciò significa, solo a Roma, oltre 200 miladai tre ai 19 anni. A dominare la classifica sono le scuolecon i bambini più piccoli sempre più alle prese con laa distanza. Questo quanto emerge da un sondaggio condotto dalla Uile dalla Uil scuola e aggiornato allo scorso giovedì 20 gennaio. “La situazione cambia rapidamente- commenta il segretario della Uil scuola, Saverio Pantuso- e ci troviamo costantemente di fronte a situazioni difficili da gestire poiché, da quanto riferiscono gli stessi dirigenti scolastici, spesso accade che l’autosorveglianza divenga dad dopo cinque giorni, perché alcuni ragazzi risultati ...

