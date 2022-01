Serie A | la classifica a confronto dopo 23 giornate

(Di lunedì 24 gennaio 2022) LaA si appresta a vivere la prima pausa del 2022 per gli impegni delle Nazionali, e lacol relativorispetto alla scorsa stagione non regala particolari sorprese. In vetta torna a vincere, con tanta fatica e in rimonta, l’Inter, che batte 2-1 un Venezia coriaceo e caparbio. Finisce, invece, a reti inviolate il big-match tra il Milan e la Juventus (-6), le quali, di conseguenza, rallentano la corsa ai rispettivi obiettivi. Agguanta i rossoneri al secondo posto il Napoli, che nel derby campano impone un pesante 4-1 al fanalino di coda Salernitana, ancora rimaneggiata dai tanti casi di covid-19. La compagine azzurra sta vivendo un ottimo momento di forma, e i 9 punti in più rispetto all’anno scorso ne sono una chiara conferma. Con Lazio (-7) e Atalanta che si annullano a vicenda nello 0-0 dello stadio ...

Il posticio delle 23a giornata di Serie A: non ha offerto empozioni. Un pareggio che ha deluso il pubblico presente tra due squadre che hanno principalmente badato a non perdere. Da segnalare nel cors ...Nel girone E di serie D si è giocata la 17esima giornata. Con l'Arezzo fermo ai box, tra le avversarie dirette degli amaranto, la capolista San Donato prosegue nella sua, inarrestabile, corsa al coman ...