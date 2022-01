Samsung Galaxy S22 avrà in Europa lo stesso prezzo di S21 (Di lunedì 24 gennaio 2022) Secondo il leaker Roland Quandt, S22 avrà gli stessi prezzi di S21: base a 849 euro, S22+ a 1049 euro e S22 Ultra a 1249 euro. L’S22 Ultra partirà però da un modello con 8GB, per avere a bordo i 12GB di RAM bisognerà spendere 1349 euro... Leggi su dday (Di lunedì 24 gennaio 2022) Secondo il leaker Roland Quandt, S22gli stessi prezzi di S21: base a 849 euro, S22+ a 1049 euro e S22 Ultra a 1249 euro. L’S22 Ultra partirà però da un modello con 8GB, per avere a bordo i 12GB di RAM bisognerà spendere 1349 euro...

