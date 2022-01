Roma, incidente mortale sulla A1: perde la vita un ragazzo, aveva 30 anni (Di lunedì 24 gennaio 2022) incidente mortale ieri sera sull’autostrada A1 Diramazione Nord direzione Roma al Km 21. Nello scontro, che ha coinvolto due autovetture, un ragazzo di soli 30 anni è morto. Ferita un’altra persona, estratta dalle lamiere dai Vigili del Fuoco. Sul posto anche la Polizia Stradale. E’ successo poco prima delle 21.00 di domenica 23 gennaio 2022. Articolo in aggiornamento, ricarica la pagina su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 24 gennaio 2022)ieri sera sull’autostrada A1 Diramazione Nord direzioneal Km 21. Nello scontro, che ha coinvolto due autovetture, undi soli 30è morto. Ferita un’altra persona, estratta dalle lamiere dai Vigili del Fuoco. Sul posto anche la Polizia Stradale. E’ successo poco prima delle 21.00 di domenica 23 gennaio 2022. Articolo in aggiornamento, ricarica la pagina su Il Corriere della Città.

