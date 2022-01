Quirinale | Salvini vede Conte e Letta | iniziato dialogo | totale sintonia

(Di lunedì 24 gennaio 2022) Dopo il summit in mattinata con il premier Mario Draghi, Matteoha incontrato Enricoe Giuseppeper raggiungere un accordo sul nuovo presidente della Repubblica. Come riferiscono ...

Ultime Notizie dalla rete : Quirinale Salvini

Dopo il summit in mattinata con il premier Mario Draghi, Matteoha incontrato Enrico Letta e Giuseppe Conte per raggiungere un accordo sul nuovo presidente della Repubblica. Come riferiscono fonti M5s, nel corso del colloquio tra il leader della Lega e ......bianca" è stata appunto l'indicazione emersa durante la riunione con Matteoalla Camera. "Confermeremo di essere seri e responsabili" ha detto il leader del partito. Draghi al"è ...Girandola di incontri tra i leader di partito: lungo faccia a faccia Letta-Salvini ("Si è aperto un dialogo"). Il segretario della Lega vede anche Conte ...La giornata di oggi è stata fitta di incontri. Dal vertice tra Enrico Letta, Giuseppe Conte e Roberto Speranza al vitalismo di Matteo ...