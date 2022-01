Quirinale, Cangini (FI): «Difficile far passare un candidato di centrodestra. Draghi? Resti a Chigi» – Il video (Di lunedì 24 gennaio 2022) Ha appena consegnato la sua scheda bianca nell’urna di Montecitorio. Andrea Cangini, senatore di Forza Italia, è alla sua prima votazione per scegliere il capo di Stato, ma di elezioni presidenziali ne ha seguite parecchie nel suo passato da giornalista. «Le prime tre votazioni richiedono una maggioranza di due terzi che nessun nome può raggiungere – dice a Open nel cortile della Camera dei deputati -. I giochi veri inizieranno dalla quarta chiamata». Definisce «spiacevoli» i torni di Enrico Letta riguardo alle candidature che il centrodestra sta portando ai tavoli. «Non si può dire che la nostra coalizione che è obiettivamente maggioritaria nel Paese non abbia il diritto o la legittimità di esprimere un candidato presidente della Repubblica. Si può non votarlo, ma non si può delegittimare una metà dell’elettorato. Una caduta di gusto ... Leggi su open.online (Di lunedì 24 gennaio 2022) Ha appena consegnato la sua scheda bianca nell’urna di Montecitorio. Andrea, senatore di Forza Italia, è alla sua prima votazione per scegliere il capo di Stato, ma di elezioni presidenziali ne ha seguite parecchie nel suo passato da giornalista. «Le prime tre votazioni richiedono una maggioranza di due terzi che nessun nome può raggiungere – dice a Open nel cortile della Camera dei deputati -. I giochi veri inizieranno dalla quarta chiamata». Definisce «spiacevoli» i torni di Enrico Letta riguardo alle candidature che ilsta portando ai tavoli. «Non si può dire che la nostra coalizione che è obiettivamente maggioritaria nel Paese non abbia il diritto o la legittimità di esprimere unpresidente della Repubblica. Si può non votarlo, ma non si può delegittimare una metà dell’elettorato. Una caduta di gusto ...

