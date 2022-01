Quirinale 2022, da Meloni a Letta-Conte: Salvini cerca l’intesa (Di lunedì 24 gennaio 2022) (Adnkronos) – Voto per il Quirinale, continuano frenetiche le trattative per arrivare a un nome che possa mettere d’accordo tutti i partiti. L’impressione è che l’ipotesi più accreditata, almeno in questo momento sia quella di Mario Draghi. Con il nodo del governo, tutto da sciogliere, qualora l’ex governatore di Bankitalia dovesse spuntarla al Colle. Al di là di tutte le ‘rose’ di nomi girate in queste ore, compresa le new entry Carlo Nordio proposta da Fdi, attorno a ‘Super Mario’ ci sarebbe tutto un lavorio sotto traccia, ma resterebbe sul tavolo anche l’opzione Pier Ferdinando Casini, che pure potrebbe ottenere convergenze bipartisan. Nel centrodestra molto attivo è Matteo Salvini che, rivendicando il ruolo di king maker, oggi ha fatto un vero e proprio tour de force: ha visto prima i vertici del partito, l’alleata Giorgia ... Leggi su italiasera (Di lunedì 24 gennaio 2022) (Adnkronos) – Voto per il, continuano frenetiche le trattative per arrivare a un nome che possa mettere d’accordo tutti i partiti. L’impressione è che l’ipotesi più accreditata, almeno in questo momento sia quella di Mario Draghi. Con il nodo del governo, tutto da sciogliere, qualora l’ex governatore di Bankitalia dovesse spuntarla al Colle. Al di là di tutte le ‘rose’ di nomi girate in queste ore, compresa le new entry Carlo Nordio proposta da Fdi, attorno a ‘Super Mario’ ci sarebbe tutto un lavorio sotto traccia, ma resterebbe sul tavolo anche l’opzione Pier Ferdinando Casini, che pure potrebbe ottenere convergenze bipartisan. Nel centrodestra molto attivo è Matteoche, rivendicando il ruolo di king maker, oggi ha fatto un vero e proprio tour de force: ha visto prima i vertici del partito, l’alleata Giorgia ...

petergomezblog : Rocco Siffredi si candida (ironicamente) al Quirinale: “Finalmente ho l’età giusta. Ho fatto più bene io all’Italia… - marcotravaglio : A leggere i giornaloni italiani ed esteri, domani Montecitorio potrebbe restare tranquillamente chiuso e risparmiar… - elio_vito : È molto brava ?? - Carla63996400 : RT @globalistIT: - Marcogayamarco : RT @fattoquotidiano: Quirinale, senza Green pass e non ha il Covid: la deputata no vax Cunial non può votare e minaccia di chiedere l’annul… -