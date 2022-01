People Mover | Pm indaga per frode nelle pubbliche forniture

(Di lunedì 24 gennaio 2022) La Procura di Bologna guidata da Giuseppe Amato ha aperto un fascicolo per il reato di, a carico di ignoti, per verificare la possibile rilevanza penale dei numerosi ...

... a carico di ignoti, per verificare la possibile rilevanza penale dei numerosi guasti che hanno caratterizzato il primo anno di esercizio del, il trenino a monorotaia sopraeleva che ...... via gomma,, etc), nonché il "collegamento ferroviario" prefigurato nel piano commerciale di RFI, per la tratta finale fin dentro l'aeroporto. Il potenziamento della connessione ...E' questo il reato ipotizzato dalla Procura nel fascicolo ancora a carico di ignoti. Sotto la lente le forniture pubbliche: via agli accertamenti tecnici ...L'iscrizione del fascicolo, contro ignoti, è stata fatta anche "nella prospettiva della regolarizzazione del servizio e della garanzia della ...