Osimhen teso e nervoso con Politano. Il chiarimento con Spalletti

(Di lunedì 24 gennaio 2022) Victorvoleva segnare a tutti i costi con la Salernitana, la mancanza del gol lo ha fatto innervosire anche con Matteo. L’attaccante ex Inter in una occasione ha preferito l’azione personale piuttosto che il passaggio ad, smanioso in area di rigore di ricevere un pallone da calciare verso la porta. Ma rivedendo le immagini si può capire che forse la giocata giusta era proprio quella diche ha calciatore a rientrare, verso la porta di Belec. Masi è innervosito più di una volta, avrebbe voluto che tutti i passaggi arrivassero a lui. Così, secondo quanto riferisce Corriere dello Sport,a fine gara ha voluto parlare conper provare a chiarire la situazione.a colloquio con ...

E al 20' fatalmente arriva lo 0 - 1: scambio sulla corsia mancina, crossdi Elmas e Lozano ... Spalletti mostra la forza della sua panchina inserendo i vari- al rientro dopo il grave ...Ma il Chucky è ancora in agguato quando Elmas arriva sul fondo da sinistra e mette in mezzo un pallonee basso sul quale il messicano di sinistro anticipa Theate e infila sul primo palo. Il ...Victor Osimhen voleva segnare a tutti i costi con la Salernitana, la mancanza del gol lo ha fatto innervosire anche con Matteo Politano.Un finale di gara con un pizzico di nervosismo per Victor Osimhen, come confermato anche da Luciano Spalletti nelle dichiarazione succesisve al match.