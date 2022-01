Nuove regole quarantena, Rusconi (ANP): “Semplificare le procedure. Asl non funzionano e fanno scaricabarile sulle scuole” (Di lunedì 24 gennaio 2022) ''La situazione è grave, sono molti i ragazzi che hanno preso l'infezione e stanno aumentando le classi in quarantena. Noi abbiamo chiesto che vengano modificate e semplificate le misure richieste alle scuole. Le Asl, soprattutto nelle grandi città e non solo a Roma, lasciano molto a desiderare. Diverse Asl scrivono alle scuole dicendo 'noi da mezzogiorno del venerdì siamo chiusi, non ci mandate altre segnalazioni se non dal lunedì mattina', come se il virus facesse il weekend''. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 24 gennaio 2022) ''La situazione è grave, sono molti i ragazzi che hanno preso l'infezione e stanno aumentando le classi in. Noi abbiamo chiesto che vengano modificate e semplificate le misure richieste alle. Le Asl, soprattutto nelle grandi città e non solo a Roma, lasciano molto a desiderare. Diverse Asl scrivono alledicendo 'noi da mezzogiorno del venerdì siamo chiusi, non ci mandate altre segnalazioni se non dal lunedì mattina', come se il virus facesse il weekend''. L'articolo .

